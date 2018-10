Ważna deklaracja w sprawie zniesienia wiz i 'Fort Trump'

"Mamy już plan działania, a skoro już powiedziałam, że zależy mi na wynikach, chcę go przedstawić i wprowadzić w życie. To może być ostatnia sprawa, którą załatwię, ale jestem zdeterminowana, by ten program bezwizowy przeprowadzić"- poinformowała.

Co do stałej bazy amerykańskiej w Polsce, ambasador podkreśliła, że USA przyglądają się sprawie bardzo uważnie.

"Staramy się zrozumieć i przeanalizować, jak mogłaby wpisać się w amerykańską politykę obrony i odstraszania w regionie. Wiem, że USA chcą zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nasze relacje wzmocnić, by wzmocnić ich znaczenie w NATO. Mogę powiedzieć, że sprawa ma duże poparcie. Czym to się zakończy, nie wiem, ale w ciągu kilku miesięcy czegoś się dowiemy"- powiedziała w rozmowie z RMF FM Georgette Mosbacher.