Watykan: Złodziej został prawą ręką kardynała Krajewskiego

Historia złodzieja, który stał się prawą ręką papieskiego jałmużnika otwiera serię reportaży przybliżających działalność Urzędu Dobroczynności. Przygotowane są one przez Dykasterię ds. Komunikacji i mają na celu ukazanie codziennej pracy „miłosiernej ręki Papieża".

Enzo pochodzi z Apulii i ma za sobą kilka odsiadek za kradzieże i napady. Do Rzymu przyjechał w 2015 r. i swe pierwsze kroki skierował do grobu św. Piotra, by tam modlić się o szansę na drugie życie. Zamieszkał, jak wielu podobnych do niego bezdomnych w cieniu kolumnady okalającej plac św. Piotra.

Dokładnie po 40 dniach tej pustyni poznał papieskiego jałmużnika, który wyciągnął do niego pomocną dłoń. Jak większość potrzebujących mówi o nim po prostu – ks. Konrad. Wyznaje, że obecny kardynał otworzył przed nim drzwi swojego mieszkania, a nawet dał mu do niego klucze. „Wiedział, że byłem złodziejem, wyznałem mu to. Pomyślałem, że albo on jest szaleńcem, albo dla mnie to ma być próba” – opowiada Enzo w watykańskim reportażu.