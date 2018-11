Watykan zaingerował w obrady episkopatu w USA

Program obrad w ostatniej chwili uległ zmianie na wyraźną prośbę Stolicy Apostolskiej. Biskupi mieli dzisiaj dyskutować i głosować propozycję procedur, które pozwalały pociągać do odpowiedzialności biskupów za ich zaniedbania w sprawie nadużyć. Stolica Apostolska poprosiła Episkopat, aby wstrzymał się w tej sprawie z głosowaniem do lutego, kiedy to w Watykanie odbędzie się posiedzenie przewodniczących wszystkich episkopatów na temat kryzysu związanego z nadużyciami.