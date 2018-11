Watykan włącza się w walkę z cyberprzemocą

Obserwatorium, to wspólne dzieło Papieża Franciszka, fundacji edukacyjno-społecznej Scholas Occurrentes oraz fundacji im. Caroliny Picchio, zajmującej się ochroną nieletnich w sieci, która upamiętnia pierwszą włoską ofiarę cyberprzemocy.

Nowa watykańska inicjatywa zostanie zaprezentowana na światowym kongresie poświęconym cyberprzemocy, wiosną 2019 roku. Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia, w Castel Gandolfo odbywa się właśnie spotkanie ekspertów i młodzieży. Wspólnie omawiają problem przemocy w sieci i śledzą aktualny stan wiedzy na ten temat. Wynikiem tego spotkania będzie ogólnoświatowa ankieta, która pomoże zbadać skalę tego zjawiska, istniejące przepisy i ich skutki, a także metody zapobiegania przemocy w sieci.

W Polsce o problemie cyberprzemocy zrobiło się głośno w 2006 r. za sprawą gdańskiej gimnazjalistki. Została skrzywdzona przez kolegów z klasy, którzy całe zajście nagrali telefonem komórkowym i zagrozili opublikowaniem go w Internecie. Dziewczyna nie wytrzymała presji i popełniła samobójstwo. Skala zjawiska jest bardzo poważna. Według raportu NIK z 2017 r., w naszym kraju co drugi internauta w wieku 12-17 lat przyznał, że miał do czynienia z cyberprzemocą.