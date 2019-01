Watykan: W niektórych przypadkach można usunąć macicę

Kongregacja we wcześniejszym dokumencie stwierdziła, że uznaje za moralnie dopuszczalne usunięcie macicy w przypadku aktualnego i poważnego zagrożenia dla życia matki, natomiast podkreśla, że jest ona niegodziwa jeśli stosowana jest jako forma bezpośredniej sterylizacji poprzez usunięcie macicy lub podwiązanie jajowodów z intencją niedpouszczenia do ewentualnego zajścia w ciążę, co może spowodować pewne ryzyko dla życia matki.