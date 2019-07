Watykan stanowczo przeciw prześladowaniu chrześcijan

ebe ebe 16.7.19 16:30

Statut każdej organizacji - czyli zasady wiary w przypadku chrześcijan - nie mogą być sprzeczne z prawem - to podstawa do delegalizacji - a nie prześladowanie. W biblii jest dziesiątki nawoływań do zbrodni - zabójstwa - a nawet ludobójstwa. -Ewangelia Łukasza 19 : 27 - "Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, bym ja nad nimi królował, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach". Coś trzeba z tym zrobić.