Watykan potępia księży-gejów. Szkoda, że tylko werbalnie

Podsumowując, papież wzywa do dużej ostrożności względem „mody” na homoseksualizm panującej w zachodnich społeczeństwach. Problem gejowskich księży i zakonników określa jako „bardzo poważny”. Stwierdza kategorycznie, że dla osób o trwałych skłonnościach homoseksualnych „nie ma miejsca” w seminariach ani zakonach. Tym osobom duchownym, które mają takie skłonności, Ojciec Święty nakazuje zachowywać wstrzemięźliwość seksualną, a w razie gdyby nie były do tego zdolne, zaleca im przejście do stanu świeckiego.