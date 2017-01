Watykan: Pokój przewidziany dla Syrii to wielka szansa

reklama

„Pokój przewidziany teraz dla Syrii to naprawdę wielka szansa” wskazał abp Silvano Maria Tomasi CS z Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”. Odniósł się do rozpoczętego [przedwczorajszej] nocy zawieszenia broni. Wskazał na rolę Stolicy Apostolskiej w próbie zakończenia trwającej tam wojny, której przyczyną jest walka o strefę wpływów w regionie między Rosją a Ameryką i między sunnitami a szyitami.

„Papież – słusznie – wzywa do ochrony cywilów i najsłabszych, ponieważ to w życiu zwykłych ludzi oraz w rodzinach, które spotykamy na ulicach różnych bliskowschodnich miast, płaci się na koniec najwyższą cenę śmierci najbliższych, głodu i wygnania. Dlatego musimy naprawdę uświadomić wspólnotę międzynarodową, iż nie można toczyć swojej gry kosztem innych. (...) [Trzeba] traktować nieuciekanie się do przemocy jako strategię polityczną, która, po 50 latach papieskich orędzi na dzień pokoju, przynosi pewien owoc w postaci tej drogi, jaką już przeszliśmy” – powiedział arcybiskup.

