Watykan opublikuje ważny dokument o biblijnej wizji człowieka

Zakończenie obrad przewidziane jest na najbliższy piątek. Jak wskazuje ks. prof. Witczyk, do tego czasu prawdopodobnie uda się zatwierdzić wersję roboczą dokumentu, który następnie zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Kongregację Nauki Wiary.

Tekst porusza cztery tematy. Pierwszym jest człowiek w relacji do Boga, Stwórcy, kolejnym człowiek w relacji do natury, pracy. Trzeci rozwija aspekt człowieka żyjącego w rodzinie ludzkiej, małżeństwie, braterstwie oraz czym jest miłość. Ostatnia część opowiada natomiast o człowieku w dziejach, historii jego grzechu, ale także o zapowiedzi odkupienia. Jak podkreśla polski biblista, struktura nie jest wymysłem komisji, ale wypływa klarownie z drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, na której oparta jest refleksja teologiczna.

Co ważne, dokument może mieć zastosowanie bardzo praktyczne dla kręgów biblijnych czy grup duszpasterskich jako gotowy materiał do refleksji nad człowiekiem. Mówi ks. prof. Witczyk:

“ Jest to dokument bardzo oczekiwany w Kościele, powstaje na prośbę Papieża Franciszka i odpowiada na wielkie oczekiwanie zarówno że strony duszpasterzy, jak też wiernych. Zwłaszcza dzisiaj, w świecie, gdzie prawda o człowieku, zwłaszcza chrześcijańskie orędzie o człowieku, podlega bardzo wielkiemu, nawet zakwestionowaniu – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. prof. Witczyk. – Dokument rysuje się jako tekst niezwykle interesujący i będzie wielką pomocą zarówno przy refleksji teologicznej, jak też duszpasterskiej, pastoralnej w naszych Kościołach, Kościołach całego świata. Dokument jawi się naprawdę jako bardzo spójny, obszerny, szczegółowo rozwijający ważne kwestie. Będzie mógł też służyć jako bardzo podręczny materiał na różnego rodzaju spotkania, nie tylko kręgów biblijnych, ale różnego rodzaju grup formacyjnych. Zwłaszcza, że w dokumencie obficie przywołujemy teksty Pisma Świętego, do których należy się odnieść żeby dany temat jeszcze bardziej zgłębić. Powstaje dokument naprawdę wydobywający z Pisma Świętego wielkie bogactwo biblijnej, czyli Bożej wizji człowieka, jego dziejów, jego relacji do świata, do brata, dzieci do rodziców czy mężczyzny do kobiety. ”