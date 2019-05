Watykan do buddystów: Działajmy przeciw gender i w obronie kobiet

Watykańskie przesłanie zwraca uwagę na podobieństwa w nauczaniu chrześcijańskim i buddyjskim odnoszącym się do równości kobiet wobec mężczyzn oraz wyraźnego wkładu kobiet w nasze tradycje religijne i całe społeczeństwa.

Przesłanie odnosi się także do podpisanego niedawno przez Papieża Franciszka w Abu-Zabi dokumentu o ludzkim braterstwie. Wskazuje on na konieczność uznania równych praw kobiet do edukacji, pracy i udziału w życiu politycznym, przy jednoczesnym uwolnieniu ich od zaszłości histrycznych i społecznych. Rzeczą niezbędną jest również ochrona kobiet przed wykorzystywaniem seksualnym i traktowania ich jako towaru lub narzędzie uciechy, czy zarobku – czytamy w przesłanym dokumencie.