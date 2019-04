Watykan: Czy Bóg jest w czarnej dziurze?

Jarosław Leśny 16.4.19 10:13

Bóg podobno jest wszędzie, to i w czarnej dziurze.

Natomiast analogia do Boga, jakoby dziury nie widać a istnieje jest na poziomie przrdszkola, bo i owszem dziury nie widać, ale widać horyzont zdarzeń wciagany przez nią. Czarna dziura nie wymaga wiary, są podstawy naukowe i matematyczne by wykazać jej związek z kosmosem.