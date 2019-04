Watykan: Benedykt i Franciszek jednym głosem o pedofilii

man.of.Stagira 17.4.19 8:55

Sama ewolucja stygmatyzuje homoerotyzm. Człowiek którego NIE można zdradzić, nie jest tego wart.



Cóż za h i p o k r y z j a ewolucji! Przecież zachowania te są w przyrodzie powszechne a tutaj takie faux pas. Od zarania dziejów ludzkości! Żelazne prawo biologii ewolucyjnej.

Dlatego, ewolucyjnie patrząc pojęcie zdrady -przekazania materiału genetycznego osobie nieuprawnionej do otrzymania tego DARU- jest niestosowalne do związków homoseksualnych, czyli z biologicznych -czysto ewolucyjnych powodów, historia nie zna bękartów - wydziedziczonych z nieprawego łoża pochodzących z rodów homoseksualnych. Nie są to względy s o c j o l o g i c z n e LECZ względy imposibilizmu dziedziczenia. Biologia, po prostu.

Efekt dla relacji osobowych i osób? Upośledzenie tak samych takich r e l a c j i jak osób stron t y c h relacji w ich prawach. De facto wszystkich r e l a c j i oraz praw wszystkich osób -s t r o n. Jednak jest ono istotnie asymetryczne (nierówność traktowania). Stąd fundamentalna obłuda, instrumentalność oraz moralna niezupełność takich pseudo-związków – (2- a moral disability).