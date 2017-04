Wątroba nie jest z żelaza - warto pamiętać przed świętami

reklama

Fot. www.medicalgraphics.de, lic. CC BY-ND 3.0; pixabay reklama

Wątroba nie bez przyczyny określana jest jako "centralne laboratorium organizmu", jako że w ciągu godziny przepływa przez nią aż 90 litrów krwi z powodu jej bogatego unaczynnienia. Odpowiada ona za bardzo ważne funkcje w naszym ciele. Warto dbać o ten niezwykle ważny narząd.

Po przerobieniu pokarmu w górnych odcinkach przewodu pokarmowego na substancje proste, energetyczne i budulcowe, takie jak węglowodany, tłuszcze i białka, miazga pokarmowa przechodzi do jelita cienkiego. Składniki pokarmowe przechodzą przez ścianę jelita cienkiego do łożyska naczyniowego i są transportowane do wątroby, która podejmuje dalsze czynności związane z ich przemianą. Jak widzimy, jest to więc niezmiernie istotny dla naszego zdrowia narząd.

Często zapominamy, że nasza wątroba ma swoje ograniczenia i nadwyrężamy ją. Może to doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

Niektóre problemy zdrowotne, jakie mogą powstać w wyniku zmian chorobowych wątroby to bóle w okolicach żeber, ból, na który nie są w stanie pomóc nawet silne środki przeciwbólowe, nagła utrata wagi, spadek łaknienia, a nawet stany depresyjne.

Chorobom wątroby może towarzyszyć wiele objawów od silnych bólów, aż po zaburzenia snu. Najczęstszym objawem problemów z tym organem jest jednak ogólne osłabienie organizmu. Choć może wydawać się to błahe, nie powinniśmy tego lekceważyć.

Wątroba posiada olbrzymie rezerwy funkcjonalne — wystarczy mniej niż 1/4 czynnego miąższu, aby prawidłowy metabolizm był zachowany. Mimo to nie możemy jej niszczyć w nieskończoność.

Co zrobić, by pomóc wątrobie? Odgrywa ona ważną rolę w przemianie tłuszczów. Niektóre z kwasów tłuszczowych powstają z przemiany węglowodanów, ale niektóre nie mogą powstać w ten sposób. Mowa tu o kwasie linolowym i linolenowym. Te trzeba dostarczać organizmowi z zewnątrz. Jak to zrobić? Spożywając oliwę z oliwek, lub oleje roślinne (sojowy, słonecznikowy, kukurydziany). Powinniśmy dostarczać organizmowi dwie stołowe łyżki tych olejów dziennie.

Najważniejszą funkcją metaboliczną wątroby jest jej udział w przemianach białek. Jeżeli w naszej diecie występuje niedobór białka, spada wytwarzanie ważnych aminokwasów w wątrobie. Narząd nie ma bowiem materiału budulcowego.

Stąd przeróżne konsekwencje zdrowotne wynikające z nieprawidłowego odżywiania, nie uwzględniającego w diecie zasady: 1 g białka na 1 kg masy ciała dziennie, przy spożywaniu w równej ilości białka zwierzęcego i roślinnego.

daug

14.04.2017, 9:40