Wątpliwości w sprawie bezstronności tłumaczki Birgfellnera

Telewizja dotarła do nagrań z monitoringu. "To może rodzić pytania o bezstronność tłumaczki"- podaje TVP Info, która przypomniała, że prokuratura od dwóch tygodni przesłuchuje Austriaka w ramach postępowania w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie złożył mecenas Jacek Dubois, jeden z pełnomocników Geralda Birgfellnera.