Waszyngton. Jest następca kard. Theodore'a McCarricka

ŚwieżaArcyFluorescencjaCzyliStaryDziadyga 5.4.19 14:05

71 lat? Pełen energii do wprowadzania zmian. Rzutki i żywiołowy. Pracowity i wytrwały.

Hehe... Żartowałem. To stary klero-pierdzioch, co przysypia na kiblu. Troszczy się już tylko o termin wymiany by-passów, ustawienie finansowe starych kochanek i tabunu dzieci no i żeby nie zapomnieć wypiąć się co godzinę do siostry Patricii po wetknięcie czopka przeciwkleksowego. Forsę liczy sprawnie. Gorzej ze zrozumieniem listów od ofiar pedofilów.