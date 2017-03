Waszczykowski: Wzywamy Rosję do zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie

reklama

W środę odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ, Pawło Klimkin, przybył z jednodniową wizytą do Polski.

Podczas wspólnej konferencji prasowej ministrowie mówili, że poruszona została przede wszystkim kwestia konfliktu na wschodzie Ukrainy i agresywnych działań Rosji.

"Polska popiera europejskie aspiracje Ukrainy i popiera pokojowe rozwiazanie konfliktu, który jakiś czas temu przeciwko Ukraina wszczęła Rosja. Dzisiaj mieliśmy też okazję otworzyć nowy instrument naszej współpracy – to Forum Polsko-Ukraińskie (…) Rozmawialiśmy o wielu bilateralnych kwestiach, politycznych, gospodarczych, historycznych, o ostatnich wypadkach, jakie miały miejsce na Ukrainie i uznaliśmy, że wspólnie będziemy próbowali zaradzić tym kwestiom. Tam, gdzie się da, być może będziemy wspólnie tworzyć jakiś system monitoringu"- powiedział szef polskiej dyplomacji, Witold Waszczykowski.

Minister Waszczykowski opowiedział również o niedawnej wizycie na Ukrainie, wraz z szefem MSZ Wielkiej Brytanii.

"Nasze przesłanie, które wtedy wspólnie wyraziliśmy, było jasne: Ukraina nie jest sama, nie pozostaje sama w świetle tego konfliktu, jaki wytoczyła przeciwko Ukrainie Rosja. Zarówno tam, w Kijowie, jak i tu w Warszawie, jeszcze raz wzywamy Rosję do zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie, do zwrotu zagarniętych ziem i do powrotu do współpracy zarówno z Ukrainą, jak i całą Europą na zasadach prawa międzynarodowego i wszystkich kwestii międzynarodowych, które do tej pory, po zakończeniu zimnej wojny chcieliśmy z Rosją wspólnie wypracować”- powiedział szef polskiego MSZ.

15.03.2017, 17:15