Waszczykowski: Wspólny przemysł obronny w UE?

reklama

Fot: YouTube/TVP Info reklama

Szef MSZ Witold Waszczykowski na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos powiedział, że w przyszłości będzie można rozważyć pomysł wspólnego przemysłu obronnego w ramach Unii Europejskiej.

Minister Waszczykowski wyjaśnił jak widzi wspólną politykę obronną w Unii: "Wspólna polityka obronna nie zależy od tego, czy będziemy mieli jeden czołg czy helikopter produkowany przez całą Europę, tylko od właściwego zdefiniowania wyzwań i zagrożeń, i właściwej odpowiedzi na te wyzwania i zagrożenia". Dodał, iż "najpierw trzeba zdefiniować wyzwania i zagrożenia i do tych wyzwań dostosowywać politykę i kiedyś w przyszłości może wspólny przemysł obronny".

Minister podkreślił, że spotkanie ma charakter wymiany idei, stąd nie zapadną na nim jakieś konkretne decyzje. Szef polskiego MSZ wyraźnie zaznaczył, że spotkanie w Davos to "forum dialogu", miejsce gdzie "się uciera pewne poglądy, przedstawia je, wrzuca, aby one funkcjonowały".

Minister odniósł się także do sprawy Ukrainy, zauważając, że Ukraionie należy pomóc, gdyż jak oznajmił "tylko sukces transformacji ukraińskiej przemówi również do Rosjan, do społeczeństwa rosyjskiego, które wtedy powie: nie, droga imperialna jest błędem".

krp/Polskie Radio, Fronda.pl

19.01.2017, 16:11