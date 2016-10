Waszczykowski o konflikcie z Francją: Dyplomacja to twarda gra

reklama

Jak stwierdził Minister Spraw Zagranicznych w wywiadzie dla Telewizji Polskiej, zakup francuskich Caracali nie mógł dojść do skutku, jako że oferta Francuzów nie byłaby dobra dla interesu Polski. Dodał też, że dyplomacja nie polega na zgrabności, ale na skutecznym realizowaniu interesu narodowego.

Szef MSZ Witold Waszczykowski przyjął w czwartek nowego ambasadora Francji w Polsce Pierre'a Levy'ego. W programie „Kwadrans polityczny” Waszczykowski poinformował, że podczas rozmowy dokonano bilansu dotychczasowych relacji między krajami. Poruszono także tematy związane m.in. z przygotowaniem polsko-francuskich konsultacji międzyrządowych oraz udziału Francji w programach modernizacji polskiej armii.

Jak stwierdził szef polskiego MSZ, Francja była i jest jednym z najważniejszych partnerów naszego kraju:

"Z mojej perspektywy wygląda to tak, że Francja jest jednym z istotniejszych naszych partnerów handlowych w Europie Zachodniej. Wartość inwestycji francuskich w Polsce to ok. 20 mld euro, roczna wymiana handlowa ma wartość między 16, a 17 mld euro" – mówił Witold Waszczykowski.

Według ministra to pokazuje prawdziwe oblicze relacji z Francuzami. Waszczykowski dodał, że Francuzi otrzymali od polskiego MSZ całą listę obszarów, w których współpraca między naszymi krajami może się rozwijać.

Komentując rezygnację z zakupu śmigłowców Caracal, powiedział, że wynikała ona głównie z tego, że „chodziło o poważny interes Polski, o który trzeba było zabiegać”. Według ministra zakup francuskich śmigłowców nie dojdzie do skutku, ponieważ oferta Francuzów nie była m.in. dostosowana do polskiego prawa.

Waszczykowski pytany przez Krzysztofa Grzybowskiego czy nie można było tej sprawy rozegrać w „bardziej dyplomatyczny sposób” odpowiedział:

"Skuteczna dyplomacja nie polega na zgrabności, chociaż warto ją czasami stosować, ale na realizacji interesu państwa".

Jak dodawał:

"Odejdźmy o tego, że głównym zadaniem dyplomacji jest zdobycie np. popierającego nas artykułu w prasie francuskiej czy niemieckiej. Dyplomacja jest twardą sztuką realizacji interesu państwa" – podkreślił.

emde/tvp.info/Fronda.pl

14.10.2016, 11:26