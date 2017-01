Waszczykowski: Niech Tusk zostanie daleko od Polski

reklama

Fot. screen z TVP INFO

Minister Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski był gościem Roberta Mazurka w RMF FM. Skomentował tam m.in. życzenia noworoczne jakie opublikował na swoim koncie w serwisie Twitter Donald Tusk.

Przypomnijmy. Donald Tusk w swoich noworocznych życzeniach, prosił o „Ojczyznę wolną od zła i głupoty, Panie”.

Minister Waszczykowski jednoznacznie skomentował te słowa Tuska:

„Chciałbym, żeby od zła i głupoty pozostał (Donald Tusk - przyp. red.) jak najdalej od Polski. To on jest ikoną tych kwestii, o których wspomniał w swoich życzeniach”.

Pytany przez Roberta Mazurka czego życzy w Nowym Roku opozycji "broniącej Sejmu", Waszczykowski odpowiedział:

"Rozsądku, rozsądku i jeszcze raz rozsądku".

Szef MSZ dodawał przy tym, że opozycji zależy na tym, aby w Polsce istniała demokracja "ideologiczna" podobna do tej w krajach Europy Zachodniej. Rządzący natomiast chcieliby, jak to określił Waszczykowski, "demokracji bezprzymiotnikowej".

"My byśmy chcieli mieć demokrację normalną, czyli jak ktoś wygrywa wybory, to ma prawo rządzić, ma prawo realizować swój plan czy program, z którym doszedł do władzy. I tyle". - stwierdził minister.

emde/RMF FM

2.01.2017, 15:35