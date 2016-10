Waszczykowski: Narracja KE krzywdząca dla Polski

reklama

Fot. screen z TVN24 reklama

Szef MSZ Witold Waszczykowski wypowiedział na temat ewentualnej odpowiedzi polskiego rządu na zalecenia Komisji Europejskiej.

Jak stwierdził goszczący w programie "Polityczne Graffiti" Witold Waszczykowski:

"Tam są odpowiedzi na konkretne tzw. zalecenia, które w lipcu przekazała nam KE. My te zalecenie oddaliliśmy, przekazując inną narrację. Te zalecenia były bardzo jednostronną narracją, zdecydowanie dla nas bardzo krzywdzące. Nie było kontekstu politycznego. Prawdopodobnie to upublicznimy. To zależy od premier, od marszałków Sejmu którzy też uczestniczyli w jej przygotowaniu" – mówił w „Politycznym Graffiti” Witold Waszczykowski.

Szef MSZ był też pytany o ostatnią wypowiedź prezydenta Dudy na temat Mistrali:

"Być może prezydent nie był poinformowany o wszystkich kwestiach. Nie odciął się, po prostu nie miał takich informacji jak szef MON. Rozumiem, że szef MON miał inne informacje, wynikające np. z wiedzy służb specjalnych. Być może ta informacja nie dotarła do prezydenta" – mówił w „Politycznym Graffiti” Witold Waszczykowski.

emde/Fronda.pl

31.10.2016, 9:20