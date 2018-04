Waszczykowski nagrodzony. 'Nagrodę przekażę na...'

Konkurencja była niezwykle silna, ale ostatecznie zwyciężył Witold Waszczykowski. Były szef polskiej dyplomacji został laureatem tegorocznej edycji plebiscytu Radiowej "Trójki" "Srebrne usta".

Wyniki plebiscytu na najbardziej zabawne i zaskakujące wypowiedzi polityków ogłoszono zostało w czwartek. Swoją wygraną Waszczykowski zawdzięcza odkryciu "San Escobar". Na podium uplasowali się również: szef klubu PO, Sławomir Neumann (II miejsce) i prezes PiS, Jarosław Kaczyński (miejsce III).

"Czekałem bardziej na wyróżnienie z Towarzystwa Geograficznego. Nie nadeszło"-zażartował były minister, odbierając nagrodę.

"Każdy polityk stara się zasłużyć żeby zaistnieć w audycji pani redaktor Michniewicz, przedstawić swoje koncepcje, wylansować się. Ja starałem się na różne sposoby - a to o tarczy antyrakietowej, a to o wojskach amerykańskich w Polsce, a to o ministrach czy prezydentach, którzy przyjeżdżają do Polski, a to wreszcie o zwycięstwie w ONZ. Nic nie pomogło. Dopiero kiedy powiedziałem magiczne słowa „San Escobar”-stwierdził Witold Waszczykowski, odnosząc się również do dzisiejszej decyzji kierownictwa PiS, że ministrowie powinni zwrócić swoje nagrody. Były szef MSZ postanowił oddać również statuetkę "Srebrnych Ust". Polityk przekaże nagrodę na licytację. "Dochód z niej należy przeznaczyć na szlachetne cele"-poinformował Witold Waszczykowski.

O tytuł „Srebrnoustych 2017” rywalizowało dziesięciu kandydatów: Bartosz Arłukowicz (PO), Joachim Brudziński (PiS), prezydent Andrzej Duda, Jarosław Kaczyński (PiS), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Paweł Kukiz (Kukiz'15), Sławomir Neumann(PO), Ryszard Petru (Nowoczesna), Marek Suski i Witold Waszczykowski (obaj z PiS). Słuchacze mogli zagłosować na wybrane wystąpienie poprzez wysłanie sms-a z nazwiskiem kandydata.

"Mamy okazję prawie do dwudziestu spotkań odbyć z różnymi ministrami. Z niektórymi, jak np. na Karaibach, po raz pierwszy chyba w historii naszej dyplomacji, np. z takimi krajami jak San Escobar albo Belize, a każdy z tych krajów to jest dodatkowy głos w Radzie, w Zgromadzeniu Ogólnym, tutaj w ONZ"-ta oto wypowiedź przyniosła posłowi PiS, który w latach 2015-2018 r. kierował resortem dyplomacji, zwycięstwo w plebiscycie "Srebrne Usta":

"Jesteście rządem Pinokiów, codziennie wam te nos się wydłużają. Zachowujecie się tak jak byście byli wystrugani wszyscy na jedną modłę - kłamać rano, kłamać w dzień, kłamać wieczorem - a może ciemny lud to kupi. A na dole w pierwszym rzędzie siedzi wasz mistrz, Dżepetto. On to zrobił, on to zrobił… On was wszystkich stworzył. I wystrugał"-tą wypowiedzią poseł Platformy Obywatelskiej, Sławomir Neumann zapewnił sobie drugie miejsce.

Trzecie miejsce zostało przyznane prezesowi PiS, Jarosławowi Kaczyńskiemu za tę wypowiedź:

"Przypuszczam - nie jestem pewien - ale przypuszczam, że pan być może wierzy w to, co pan mówi. I to jest rzecz opisana w socjologii, filozofii politycznej już bardzo dawno. No była ta definicja, jedna z wielu definicji ideologii - fałszywa świadomość".

Plebiscyt organizowany jest od 1992 r., a jego pomysłodawczynią jest dziennikarka Trójki, Beata Michniewicz.

yenn/PAP, Fronda.pl