Waszczykowski: Kandydatury Tuska nie zgłosił żaden kraj UE

„Donald Tusk nie powinien być brany pod uwagę jako kandydat na przewodniczącego Rady Europejskiej, bo nie został zgłoszony przez żadne z państw UE” - powiedział minister spraw zagranicznych,Witold Waszczykowski w Brukseli po spotkaniu szefów MSZ państw UE.

Szef MSZ, Witold Waszczykowski, wypowiedział się dziś na temat kandydatury Donalda Tuska na fotel szefa Rady Europejskiej. Zauważył, że nie powinien być brany pod uwagę, gdyż nie został zgłoszony przez żadne z państw Unii Europejskiej. Do dziennikarzy powiedział:

„Podkreśliłem, że jest to jedyny polski oficjalny przedstawiciel na to stanowisko. Ministrowie przyjęli to do wiadomości”

W czwartek i piątek na szczycie państw UE w Brukseli ma zapaść decyzja przywódców krajów Unii Europejskiej. Waszczykowski twierdzi też, że szef MSZ Węgier Peter Szijarto powiedział, że

„stanowisko państwa członkowskiego przesądza, kto jest oficjalnym kandydatem i kogo należy poprzeć”

i dodał:

„Dla nich wytyczną w głosowaniu jest stanowisko państwa narodowego (…) Inne kandydatury, które nie są popierane przez państwa członkowskie, nie powinny być brane pod uwagę”

6.03.2017, 20:35