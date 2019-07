Waszczykowski i Zalewska nie wstali podczas 'Ody do radości'? Totalsi już grzmią!!!

Sporna jest również kwestia, czy UE w ogóle ma swój hymn. Dziennikarz Wirtualnej Polski, Michał Gostkiewicz wskazał, że Komitet Ministrów Rady Europy ogłosił utwór Beethovena hymnem UE. Z kolei dziennikarz "Do Rzeczy", Wojciech Wybranowski odpisał, że "Oda do Radości" miała być hymnem UE wg projektu unijnej konstytucji. Projekt został jednak odrzucony w dwóch referendach we Francji i Holandii w 2005 r.

Podczas "Ody do Radości" wstali natomiast brytyjscy eurosceptycy z partii Brexit. Wstali po to, aby odwrócić się plecami do sali plenarnej... Czy jednak to, co przystoi ludziom związanym z Nigelem Farage'em, czyli politykiem dość wątpliwej reputacji, przystoi polskim europosłom? Czy nie jest to pożywka dla przeciwników PiS i "argument", na którym będą wspierać się teraz w kłamstwie o tym, że partia rządząca dąży do polexitu?