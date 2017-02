Waszczykowski do Timmermansa: Pozwólcie nam przestrzegać konstytucji, a nie waszego wyobrażenia o niej

reklama

W Monachium na MSC2017 w panelu dyskusyjnym dot. przyszłości UE wzięli udział między poza ministrem Waszczykowskim prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, wyceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz Wolfgang Schauble, niemiecki minister finansów.

Jak informuje wpolityce.pl, Timmermans wyliczał absurdalne zarzuty dot. braku przestrzegania w Polsce konstytucji. Szef polskiego MSZ odpowiedział mu:

„Proszę nam pozwolić przestrzegać naszej konstytucji, a nie waszego wyobrażenia o naszej konstytucji. (…) Jakie było zalecenie Komisji Weneckiej? Macie w Polsce spór i macie narzędzia, by go zakończyć. Zróbcie to, rozmawiajcie o tym. To się dzieje”

Kolejnym panelem podczas MSC2017 ma być „Przyszłość Zachodu: Upadek czy powrót?”. Udział w nim weźmie m.in. prezydent Andrzej Duda.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl



17.02.2017, 17:10