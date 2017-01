Wąsik: Kijowski to człowiek bez honoru. Honor myli z honorarium

reklama

"Mateusz Kijowski nie odróżnia honoru od honorarium. Czy Pan Kijowski rzeczywiście wykonywał zlecenia dla Komitetu Obrony Demokracji, czy była to fikcja? Myślę, że z wiedzą, która mamy teraz, można stwierdzić, że Mateusz Kijowskie to człowiek bez honoru" - powiedział na antenie "Gościa poranka" TVP wiceminister sprawiedliwości, Maciej Wąsik.

" On po prostu oszukał KOD. Opozycja powinna zastanowić się nad współpracą z tym człowiekiem. Fakty, które znamy są dla Kijowskiego kompromitujące" - stwierdził Wąsik.

Minister zapewnił też, że PiS przezwycięży obecny kryzys parlamentarny. "Damy radę zrealizować swój program. Na sali plenarnej czy na sali kolumnowej, ale damy radę. 16 grudnia w Sejmie widziałem w oczach posłów Platformy Obywatelskiej błaganie, żeby marszałek użył wobec nich siły. Tak się nie stało i się nie stanie" - mówił.

Podkreślając, że nie ma powodu do powtarzania głosowania nad budżetem, Wąsik zadeklarował gotowość do pewnych kompromisów. "My jesteśmy gotowi iść na pewne kompromisy, propozycja marszałka Karczewskiego jest tego przykładem. Przed 11 stycznia potrzebna jest rozmowa i kompromis" - mówił.

ol/TVP Info

6.01.2017, 9:00