Wąsik: HGW kompromituje pojęcie 'reprywatyzacji'

Maciej Wąsik, zastępca koordynatora ds. Służb Specjalnych był gościem audycji w PolskimRadiu24. Wąsik wypowiadał się na temat afery reprywatyzacyjnej w Warszawie.

Polityk mówił m.in. o odpowiedzialności Hanny Gronkiewicz-Waltz za sytuację wokół reprywatyzacji. Zdaniem Macieja Wąsika, prezydent Warszawy na pewno ponosi w tej sprawie odpowiedzialność polityczną.

"Myślę, że prokuratorzy będą zmuszeni ocenić jej działania także pod kątem karnym, ale nie chcę nic rozstrzygać, nie chcę wywierać żadnej presji, to będzie na pewno autonomiczna decyzja prokuratorów."- dodał również. Zdaniem zastępcy koordynatora ds. służb specjalnych, „nie można sobie wyobrazić, by nie było ocenione jej zachowanie, jej działanie w tym procesie, bo to ona odpowiadała i odpowiada nadal za Warszawę”. Maciej Wąsik podkreśla, że Gronkiewicz-Waltz skompromitowała pojęcie reprywatyzacji, ponieważ ten termin kojarzy się teraz wyłącznie ze "złodziejstwem, krzywdą, wysiedleniami lokatorów z budynków komunalnych".

Jak podkreślił minister, "Ktoś musi w końcu stanąć przy tych ludziach i powiedzieć: dosyć, koniec". Dodał, że majątki zagarnięte w sposób bezprawny mają być zwrócone, zaś lokatorzy powinni wrócić do swoich domów.

11.05.2017, 20:10