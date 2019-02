'Washington Post' w obronie Polski! 'Tysiące Polaków ryzykowało życiem, ratując Żydów'

"Autor artykułu przypomniał, że tysiące Polaków podczas II wojny światowej pomagało Żydom, mimo iż groziła im za to nawet śmierć."



A to nie jest po prostu oczywiste?

Przecież to prawda.

Dla każdego kto nie jest umysłową amebą - to jest jasne!

Oczywiście że różnie bywało - bo ludzie są różni.



A że wszyscy stwierdzili że będą przekonywać "ślepych do krajobrazów", na czele z nierządem PiS to inna sprawa...



Historii nie się da nagiąć. Bo ona nie jest taka jaką "powinna być"

Jest taka jaka jest.

I choćby się "zesrrało tysiąc siłaczy" ... Inna nie będzie.



Z pozdrowieniami dla

Wilgotnego Kapiszona i jego przyduupasów



Ja :)

