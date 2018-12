Washington Post ostrzega Trumpa. 'Demokracja w Polsce jest w niebezpieczeństwie'

"Demokracja w Polsce jest w niebezpieczeństwie. Trwa upolitycznienie służb bezpieczeństwa, przekształcanie państwowych mediów w organy propagandowe oraz nacisk na niezależnych dziennikarzy i społeczeństwo obywatelskie"- alarmuje "Washington Post". W ocenie dziennikarzy amerykańskiego periodyku, Polska zmierza w stronę autorytaryzmu. Nie tylko ona, bo to samo dotyczy również Węgier czy Rumunii- sugerują autorzy artykułu w dzienniku. "Washington Post" sytuuje nasz kraj w grupie państw Unii Europejskiej, które z powodzeniem przeszły transformację z sowieckich satelitów do demokratycznych członków Wspólnoty, by ostatecznie zaangażować się w coś, co wygląda jak "przymusowy marsz wstecz w kierunku autorytaryzmu". Jak czytamy w dzienniku, rządy Węgier, Polski i Rumunii zlikwidowały kontrolę w sądach, walczą z niezależnymi mediami i wreszcie cynicznie wykorzystały nacjonalistów przeciwko podmiotom zewnętrznym "od organów unijnych, po finansistę George'a Sorosa".