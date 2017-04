Warzecha miażdży znaną sieć komórkową

reklama

Dziennikarz i publicysta Łukasz Warzecha ostro skrytykował na swoim profilu na Facebooku jedną ze znanych sieci komórkowych i stwierdził, że po 20 latach współpracy zrezygnuje z jej usług.

"Dziś kończy się moja umowa z T-Mobile i prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni skończy się też moja niemal 20-letnia przygoda z siecią, która postanowiła, że nie musi dbać o takich klientów jak ja." - napisał Warzecha, podkreślając przy tym, że był zdegustowany marną jakością oferty, jaką mu przedstawiono.

To jednak nie był koniec. Krytykowana przez Warzechę sieć T-Mobile odpowiedziała na krytykę, jednak sposób w jaki uczynili to ludzie prowadzący fanpage sieci, jeszcze bardziej rozsierdził dziennikarza, jako że wcześniej prosił, by w razie ewentualnej odpowiedzi nie zwracać się do niego per "Ty". Oto zapis rzeczonej wymiany zdań.

emde/se.pl

24.04.2017, 21:10