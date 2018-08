Warszawski 'kolekcjoner' kamienic zatrzymany przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Marka M. Mężczyzna został zatrzymany w śledztwie dotyczącym tzw. dzikiej reprywatyzacji. Marek M. usłyszy zarzuty związane z reprywatyzacją nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Dynasy 4, Opoczyńskiej 4B oraz nieruchomości Folwark Służewiec dz. Nr 2.

Marek M. został zatrzymany przez CBA na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Jest on podejrzany o przywłaszczenie praw majątkowych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Opoczyńskiej 4B oraz nieruchomości Folwark Służewiec. Łączna wartość obu nieruchomości szacowna jest na co najmniej 11,5 mln zł.

Zatrzymany jest także podejrzany o oszustwo na szkodę dwóch pokrzywdzonych w związku z nabyciem praw i roszczeń do nieruchomości położonej przy ul. Dynasy 4 w Warszawie. Chodzi o szkodę wobec każdej z tych osób nie mniejszą niż 1,1 mln zł.

Zarzuty w tej sprawie postawi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Za zarzucane przestępstwa podejrzanemu grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

STANISŁAW ŻARYN

RZECZNIK MINISTRA KOORDYNATORA SŁUŻB

NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ



Departament Bezpieczeństwa Narodowego

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW