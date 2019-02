Warszawiaku, zobacz co Trzaskowski funduje Twoim dzieciom!!!

Tak naprawdę smutne jest to,że w edukacji seksualnej w Polsce popada się w niedopuszczalne skrajności. Jedna strona chce uczyć 7 latka na czym polega antykoncepcja i jak rozmawiać o seksie, druga strona na temat seksu, współżycia, antykoncepcji nie chce rozmawiać nawet z 15-16 latkami. Nie ma jakiejś rozsądnej propozycji zajęć z edukacji seksualnej ( według mnie dla dzieci powyżej 12 roku życia). Jeśli te standardy (program edukacji seksualnej) to nie jakiś fake news, to moim zdaniem jest to nie do przyjęcia.

