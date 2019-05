Warszawiacy wybrali komunistę. Quo Vadis stolico?

Mirek 27.5.19 9:57

Warszawa to chyba najbardziej czerwone miasto Polski . Po wojnie cała polska żydokomuna osiedliła się w Warszawie głównie dlatego że było to duże zbiorowisko a więc zapewniało anonimowość . W latach 70-siątych pracowałem tam 8 lat . Jak się tak dłużej przebywało z tymi ludźmi to dowiadywał się człowiek wielu spraw przez nich skrzętnie ukrywanych . Po 56 roku gdy z wojska i UBecji wyrzucono masę tzw oficerów to oni natychmiast znaleźli pracę w różnego rodzaju synekurach . Obrzydliwe to było towarzystwo i trzeba było uważać co się mówi . To się szybko nie zmieni bo po nich pozostały dzieci , wnuki , które nasiąkły niczym gąbka marksizmem leninizmem .