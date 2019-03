Warszawa: W przyszłą niedzielę Marsz Świętości Życia

XIV Marsz Świętości Życia przejdzie ulicami Warszawy w przyszłą niedzielę 7 kwietnia. Towarzyszyć mu będzie hasło „Tato to ja!" gdyż organizatorzy chcą zwrócić uwagę na niezastąpioną rolę ojca w przyjęciu dziecka oraz w jego wychowaniu. Marsz wyruszy w południe sprzed Kolumny Zygmunta, a poprzedzą go Msze święte: w archikatedrze warszawskiej pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza a w katedrze św. Floriana na Pradze pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego.

- Do współtworzenia marszu Świętości Życia zaprosiliśmy ojców, także tych skupionych w różnych stowarzyszeniach i wspólnotach. Będą wśród nich m.in. przedstawiciele takich inicjatyw jak Tato.net, Rycerze Kolumba, Rycerze Jana Pawła II czy Przymierze Wojowników – poinformowała podczas briefingu Beata Chojnacka z duszpasterstwa rodzin archidiecezji warszawskiej. Zanim marsz wyruszy sprzed Kolumny Zygmunta ojcowie podzielą się swoim doświadczeniem z warszawiakami oczekującymi na rozpoczęcie marszu.

- W takim marszu nie może zabraknąć Rycerzy Kolumba czyli świeckiej organizacji mężczyzn, która skupia już w Polsce 5 tysięcy członków – zaznaczył Jan Grądzki, przedstawiciel delegata stanowego Rycerzy Kolumba w Polsce. Podkreślił, że „prawdziwy mężczyzna to człowiek wspierający rodzinę”. – Gdyby mężczyźni zawsze stawali przy swoich żonach, dziewczynach czy partnerkach, wspierając ich macierzyństwo, można by było uniknąć wielu tragedii życiowych. Wiele dzieci abortowanych po prostu mogłoby żyć…- stwierdził Grądzki.

Tadeusz Chruszczyk z Zakonu Rycerzy Jana Pawła II podkreślił znaczenie formacji mężczyzn do odpowiedzialności: za rodzinę, środowisko w jakim żyje i także za Ojczyznę. - Łączyć męskość i świętość – to wielkie zadanie nie tylko dla Rycerzy, ale też dla każdego mężczyzny. Mężczyzna nie tylko uczestniczy w poczęciu, ale musi też uczestniczyć w trosce i kształtowaniu swoich dzieci – zaznaczył.

Jarosław Kumor z „Drogi Odważnych” zwrócił uwagę, iż mężczyznom gotowym do podejmowania różnych akcji, najczęściej brakuje regularności, dlatego 2 lata temu w Warszawie powstał projekt formacyjny dla mężczyzn. - „Droga Odważnych jest narzędziem dla ojców. Odpowiedzialność, regularność, ale też obecność w życiu rodziny. Mężczyzna ma być obecnym! – podkreślił Kumor.

Inną propozycją dla ojców jest inicjatywa Tato.net. – To środowisko, które inspiruje mężczyzn, aby pomagali sobie wzajemnie w byciu lepszymi ojcami – podkreśla jej lider Dariusz Cupiał. Inicjatywa ta służy od 16 lat społeczeństwu i Kościołowi. – Wspieramy obecność ojca w rodzinie, gromadzimy wiedzę i prowadzimy badania nt. znaczenia ojca w życiu dziecka, rodziny i społeczeństwa, prowadzimy też kampanie społeczne, internetowe, organizujemy różne spotkania, warsztaty a ostatnio także ojcowskie kluby – wyliczał Cupiał. Podobnie jak Marsz Świętości Życia nasza inicjatywa jest owocem profetycznej modlitwy Jana Pawła II, aby odrodziło się ludzkie ojcostwo i macierzyństwo. A fenomen inicjatywy Tato.net to budowanie odpowiedzialnego ojcostwa – dodał.

Sama idea marszu związana jest z obchodzonym w Kościele 25 marca Dniem Świętości Życia. - Życie człowieka jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci i to przeświadczenie jest podstawą każdego Marszu Świętości Życia, jaki od 14 lat organizujemy – podkreśliła Chojnacka. Jego trasa wiedzie od Kolumny Zygmunta Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża. Tam, przed błogosławieństwem, zabierze głos metropolita warszawski.