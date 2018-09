Warszawa Trzaskowskiego będzie ideologiczna. To zdjęcie nie pozostawia wątpliwości!

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta warszawy otrzymał "mocne wsparcie". Tak mocne, że nie ma już najmniejszych wątpliwości, iż w stwierdzeniu jego głównego przeciwnika, wiceministra Patryka Jakiego kandydującego na ten urząd z ramienia Zjednoczonej Prawicy, o tym, że Jaki proponuje Warszawę pragmatyczną, a Trzaskowski- ideologiczną, jest sporo prawdy.

Na facebookowym profilu prof. Magdaleny Środy pojawiła się fotografia, która mówi więcej niż tysiąc słów. Widać na nim kandydata koalicji PO, Nowoczesnej, a od niedawna również Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej, w otoczeniu czołowych polskich feministek m.in.: samej Środy, Kazimiery Szczuki, Agnieszki Holland oraz wspomnianej wcześniej Barbary Nowackiej.

"Trzaskowski na prezydenta Warszawy! Mocne wsparcie! Mamy pięć tygodni by obronić Warszawę przed PiSem. I mamy dobrego kandydata, z dobrym programem, który wspiera prawa prawa kobiet. Wszystkie ręce na pokład!"- napisała prof. Magdalena Środa pod fotografią.

Z tym "dobrym programem" można dyskutować. Podobnie jak z tym, co Panie reprezentujące to środowisko rozumieją jako "prawa kobiet", a wreszcie: z "troską" Platformy o te prawa... Ale cóż. Wsparcie takich osób jak Magdalena Środa czy Kazimiera Szczuka dobitnie pokazuje, o co chodzi Trzaskowskiemu.

yenn/Facebook, Fronda.pl