Warszawa: Ratusz przygotowuje kartę LGBT+

matis89 17.1.19 18:45



Jak widać tematy religijnoświatopoglądowe najbardziej interesują lewkoateistów, można powiedzieć że to ich priorytet religijny. Coś te nasze lewakoateiści mają natychmiastowe parcie na tematy religijne, jakby pilnie musieli. PIS już kilka lat ale unika jak ognia tematów religijnych, aborcji, sodomii... A tu dopiero wchodzi taki lewackoateistyczny Trzaskowski, i zachowuje się jakby tematy religijne były dla nie najważniejsze na świecie, bez żadnych skrupułów je podejmuje i kompletnie go nie obchodzi odmienne zdanie innych. On ma zadanie do wykonania bez względu na wszystko. Prawica w tematach religijnych musi brać przykład od lewakoateistów, wchodzą i od razu się za to biorą, kto się nie zgadza ich kompletnie nie obchodzi, oni muszą od razu to poruszać i zmieniać.