Warszawa: Dramat w szkole podstawowej. 15 - latek sześciokrotnie dźgnął nożem

Beno 10.5.19 14:04

Spirala nienawiści się nakręca. Wystarczy spojrzeć na komentarze na frondzie. Ile nienawiści, nietolerancji, ile ataków na kościół, na kler, na wierzących. Fronda zrób coś, aby komentarze nienawistników znikały. Komentarze na portalach to nie okazja do obrażania, poniżania innych. To jeden problem. Drugi problem to nie konkurencja ale nienawiść partyjna i instytucji, czarne marsze, KOD, faszyści i to ci którzy innym wmawiają faszyzm, brak tolerancji, uszanowania innego zdania. Nie twórzmy piekła na ziemi.