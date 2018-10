Warszawa była 'nie do wygrania'? Opinie po wyborach

Guział nie wróży sukcesu również Małgorzacie Wassermann, która weszła do II tury wyborów w Krakowie oraz Kacprowi Płażyńskiemu, który stanie do dogrywki z obecnym włodarzem Gdańska.

"Te wybory były nie do wygrania dla kandydata PiS-u w Warszawie. Spójrzmy prawdzie w oczy. Proszę mi pokazać duże miasto w Polsce, w którym kandydat PiS-u uzyskałby lepszy wynik. Nie ma takich miast. Nawet Małgorzata Wassermann, twarz PiS-u ze świetnym nazwiskiem, w konserwatywnym mieście, czy Kacper Płażyński. To są wyniki na poziomie Patryka Jakiego"-ocenił Guział na antenie Wp.tv.

"Sondaże na to nie wskazywały i to zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Wyborcy podjęli taką decyzję, ale to wyborcy głównie tych pozostałych kandydatów. Tego jeszcze w historii nie było, aby trzeci wynik był na poziomie 2-3 proc. (...) To była najbardziej intensywna kampania w jakiej brałem udział"- ocenił.