Warszawa: BMW wjechało w przystanek! Są ranni

Do wypadku doszło w okolicach warszawskiego Starego Miasta. Na trasie W-Z samochód wjechał w przystanek. Cztery osoby są ranne.

Ewa Szymańska z Komendy Stołecznej Policji mówi, że kierujący BMW uderzył w przystanek autobusowy. Ze wstępnych informacji wynika, że stracił panowanie nad kierownicą. Mężczyzna był trzeźwy. Rannych przewieziono do szpitala, wszyscy są przytomni.

W związku z wypadkiem tramwaje jadące Trasą W-Z skierowano na trasy objazdowe przez Most Gdański. W miejscu, w którym doszło do zdarzenia, piesi - aby wsiąść do autobusu czy tramwaju - muszą przejść przez jezdnię.