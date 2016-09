Walinowicz: Aborcja to kolejny gwałt na kobiecie

reklama

Czy projekt o całkowitym zakazie aborcji proponuje zamykanie kobiet w więzieniach? Karina Walinowicz, prawnik z Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z Mateuszem Godkiem w SalveTV wyjaśniła na czym polega problem z ustawą komitetu „Stop Aborcji”.

- Liczymy na to, że Sejm w tej kadencji zdecyduje się na ten historyczny krok – mówiła Karina Walinowicz – Inicjatywa obywatelska pierwszy raz przeszła w komisjach. Obserwuję z niepokojem to co się ostatnio dzieje w przestrzeni publicznej, czyli czarne marsze - manifestacje feministek. Hasła, którymi się posługują na tych manifestacjach nie mają nic wspólnego z prawdą – dodała

Gość Tematu Dnia zwróciła uwagę na kwestię braku wsparcia kobiet przez państwo.

- Państwo nie gwarantuje niczego (zgwałconej kobiecie przyp. red.), co by jej pomogło – stwierdziła Walinowicz

Zdaniem ekspertki z Ordo Iuris, „tam gdzie standard ochrony życia poczętego jest pełny, opieka kobiet w tym okresie ich życia jest na wyższym poziomie”.

Karina Walinowicz odniosła się do słów Barbary Nowackiej, która twierdzi, że „dzisiaj jest piekło kobiet, ale jeszcze nie idą do więzień, chociaż to proponuje projekt Ordo Iuris”.

- Matka wymaga indywidualnego rozważenia i wrażliwości, dlatego oddajemy to w ręce wymiaru sprawiedliwości – stwierdziła Walinowicz

Oto pełne nagranie programu:

za: SalveTV

30.09.2016, 7:30