Wałęsa znów odleciał! Wzywa Niemcy do budowy nowej UE

Były prezydent Lech Wałęsa znów szokuje. Tym razem w Niemczech stwierdził, że Polska i Węgry stanowią zagrożenie dla UE i wzywał naszych zachodnich sąsiadów do reakcji.



Lech Wałęsa podczas spotkania w Akwizgranie przekonywał Niemców, że muszą przejąć odpowiedzialność za Europę i być gotowi na stworzenie nowej Unii Europejskiej, jeżeli "nieodpowiedzialne kraje" takie jak Polska, czy Węgry doprowadzą do jej rozbicia...



"Niech Niemcy skończą z kompleksami i przejmą odpowiedzialność za Europę. Jeśli chcecie zbudować mądrą Europę to musicie ją osadzić na wartościach i jeśli ktoś – Polska, Węgry, czy ktokolwiek inny rozbije Unię, to wy, jako wiodąca siła, musicie mieć przygotowane w kieszeni rozwiązanie. I pięć minut po rozpadzie Unii zakładacie nową" - mówił Wałęsa.



Były prezydent przybył do Akwizgranu w związku z przynaniem mu nagrody POLONICUS przez europejską Polonię.

dw.com





9.05.2017, 16:10