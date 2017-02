Wałęsa znów obraża Morawieckiego!

reklama

Lech Wałęsa nie dość, że wciąż neguje prawdziwość teczki TW Bolka i potwierdzony przez grafologów fakt jej autentyczności, to atakuje legendarnego działacza "Solidarności" jakim jest Kornel Morawiecki.

Wałęsa regularnie publikuje kontrowersyjne wpisy na swoim koncie na Facebooku. Tym razem bardzo ostro zaatakował Morawieckiego.

Wałęsa stwierdził, że w jego oczach Kornel Morawiecki jest zdrajcą, a także, że legenda "Solidarności" to według byłego prezydenta człowiek "walnięty".

Jak pisał Wałęsa:

"Panie Morawiecki w moich oczach Pan jest z zdrajcą przez swe czyny współpracującym z SB świadomie a może nieświadomie . Dowody na drukowanie materiałów Kiszczaka ma Pan w swych gazetkach a to że SB podrzucała Wam podrobione materiały w moim bloku też Pan znajdzie jeszcze raz ja to tu zamieszczę .To pod moim przewodnictwem doszliśmy do Wolnej Polski , a Pan mi w tym przeszkadzał .Lekceważyłem w tedy Pański geniusz i dziś nie zmieniłem o Panu zdania jeden wyraz WALNIĘTY".

Wpis Wałęsy spotkał się z krytycznym odzewem wielu internautów.

emde/Facebook

25.02.2017, 17:40