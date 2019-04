Wałęsa: Zapłaćcie strajkującym nauczycielom podwójnie!!!

Lech Wałęsa po raz kolejny chce być doradcą. Oczywiście najchętniej robi to wówczas, kiedy chodzi o rząd PiS. Trudno więc dziwić się, że włącza się do dyskusji na temat strajku nauczycieli. Teraz nawołuje do zapłacenia strajkującym nauczycielom… podwójnie. Wszystko, byle obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości.