Wałęsa zaklina rzeczywistość: To nie ja, to nie ja, to nie ja!!!

"Zaraz zaraz Ja nie mam za co przepraszać To mnie muszą przeprosić Ci co uwierzyli w prowokację Kiszczakowi .To Kiszczak pokonał i przekonał tych a nie mnie .Kiszczak nie był wstanie mnie pokonać zabrał się więc za Was i chyba częściowo mu się udało..." - pisze Lech Wałęsa na Facebooku, odnosząc się do przecieków w sprawie autentyczności akt TW 'Bolka'.

Odkąd w niedzielę wypłynęły informacje, według których słynne podpisy pod dokumentami 'Bolka' należą rzeczywiście do Lecha Wał ęsy, były prezydent nie ustaje w tłumaczeniach swojej roli w PRL. W jednym z ostatnich wpisów na facebooku wzywał:

"Zapamiętajcie tych ludzi trzeba to będzie rozliczyć .To Oni uruchamiali te kłamstwa i pomówienia ,wciągając innych