Wałęsą zajmie się prokuratura

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zgłosiła Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu niejawny dokument UOP, który został opublikowany na facebookowym profilu byłego prezydenta, Lecha Wałęsy.

"Sprawa została przekazana do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu celem wyznaczenia prokuratury, która będzie to postępowanie prowadzić"- poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka Prokuratury Krajowej, Ewa Bialik. Chodzi o pismo szefa gdańskiego UOP, Adama Hodysza z 1990 r. do ówczesnego szefa Urzędu, Andrzeja Milczanowskiego. Dokument nosi sygnaturę "tajne" i wynika z niego, że że Biuro Studiów MSW kupiło działkę tuż obok posiadłości szefa NSZZ Solidarność w Zdunowicach (woj. pomorskie) do prowadzenia "kontroli operacyjnej" Wałęsy.

Po analizie sprawy ABW stwierdziła, że należy rozważyć wszczęcie śledztwa w związku z podejrzeniem popełnienia czynu, polegającego na ujawnieniu lub wykorzystaniu wbrew przepisom ustawy informacji niejawnych o klauzuli "tajne" lub "ściśle tajne". 5 maja wystąpiła w tej sprawie do prokuratora krajowego.

11.05.2017, 18:21