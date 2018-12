Wałęsa w 'Kiszczak Papers'. Co jeszcze znalazło się w archiwum Kiszczaka?

To jednak jeszcze nie wszystko. Czesław Kiszczak napisał w liście do Lecha Wałęsy, że wspólnie z Wojciechem Jaruzelskim niszczył protokoły z posiedzeń Biura Politycznego KC PZPR. Dziennikarze "Rz" i PR przypominają, że były szef MSW PRL do końca życia nie przyznał się publicznie do niszczenia dokumentów komunistycznej bezpieki.