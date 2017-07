Wałęsa traci kontakt z rzeczywistością? Twierdzi, że PiS może zacząć... strzelać do ludzi

„Będą bronić swojej władzy wszystkimi środkami, nawet gdyby miałoby to oznaczać strzelanie do innych” - stwierdził w wywiadzie dla niemieckiego „Die Welt” Lech Wałęsa.

Najwidoczniej Wałęsy nie przekonuje fakt, że pomimo licznych demonstracji i protestów policja nigdy nie używała siły wobec Polaków. Dodawał również, w charakterystycznym już dla siebie stylu:

„Kaczyński jest mściwym człowiekiem, małym, okropnym i do wszystkiego zdolnym”.

Ostatnie komentarze i słowa Lecha Wałęsy dowodzą, że zupełnie przestał się kontrolować i widocznie możemy spodziewać się po nim, że to właśnie on jest zdolny do wszystkiego – przynajmniej dopóki to tylko słowa i wpisy na facebooku. W rozmowie z niemieckim dziennikiem dodawał także:

„Jeśli się dobrze nie zorganizujemy i nie będziemy solidarni, ta grupa będzie próbować nas prześladować. Próbowali ze mnie zrobić agenta komunistycznej służby bezpieczeństwa. Teraz Kaczyński chce postawić mnie przed sądem i kontrolować sądy, sędziów i cały wymiar sprawiedliwości. Kaczyński jest mściwym człowiekiem, małym, okropnym i do wszystkiego zdolnym”.

dam/se.pl,Fronda.pl