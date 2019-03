Wałęsa szczerze o LGBT: Nie będą mi wnuków bałamucić!!!

Były prezydent był w niedzielę gościem spotkania Klubu Obywatelskiego w Krośnie. Został zapytany m.in. o kwestię praw dla osób LGBT. Temat powrócił ostatnio za sprawą prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, który podpisał w lutym tzw. "kartę LGBT+". Okazuje się- zresztą kolejny już raz- że Wałęsie w kwestii osób homoseksualnych bliżej jednak do środowisk będących nawet bardziej na prawo od PiS niż do ukochanej Koalicji Europejskiej...

"To nie jest normalne, większość jest inna, i oni się do tej większości muszą podporządkować. (…) Oni się muszą do większości podporządkować, a tak to bałamucą nam dzieci w taki sposób"-dodał.