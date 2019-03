Wałęsa straszy: Po wyborach Kaczyński za kratki, a ja zostanę profosem aresztu

Lech Wałęsa w ostatnim czasie upodobał sobie straszenie Jarosława Kaczyńskiego i obozu Zjednoczonej Prawicy czy Sławomira Cenckiewicza. Teraz z kolei zapowiedział, że po wyborach prezes PiS powinien trafić do aresztu, a on sam zostanie „profosem aresztu”.

„Nikt normalny w tym kraju nie powie, że żyjemy z normalnym rządem, że to jest normalnym rządzeniem. To był wypadek przy pracy. Zlekceważyliśmy demokrację i pozwoliliśmy, by ludzie nieodpowiedzialni doszli do władzy. teraz mamy to, co mamy”.