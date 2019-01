Wałęsa odwiedza Stare Kiejkuty...

Wizytę tę skomentował obecny w studio prof. Sławomir Cenckiewicz. Co istotne, Wałęsa odwiedził Stare Kiejkuty zaraz po nocnej zmianie.

,,W tego typu wizytach nie ma niczego zaskakującego. Władze politycznego są od tego, żeby nie tylko nadzorować służby, korzystać z ich informacji, ale również od tego, żeby je od czasu do czasu wizytować. To jest rzecz zupełnie naturalna'' - powiedział Cenckiewicz.

Stwierdził jednak, że w tym wypadku na rzeczy jest coś więcej, a wskazuje na to ,,wrzesień 1992 roku oraz kontekst samej postaci''.

Na nagraniu sam Lech Wałęsa mówił o tym, że ,,najwięksi'' w III RP mieli często ,,skomplikowany żywot''.