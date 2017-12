Wałęsa odleciał? 'PiS będzie strzelać do ludzi!!!'

Były prezydent, Lech Wałęsa składał kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Przy okazji uczczenia pamięci ofiar Grudnia'70, lider pierwszej Solidarności postanowił podzielić się swoją myślą polityczną.

"To, co się dzieje w ojczyźnie naszej, musi nas zmusić do działania. Tak to wyszło. Demokracja ma swoje prawa, trochę zlekceważyliśmy, trochę źle rządziliśmy się i to spowodowało, że władza dostała się w nieodpowiedzialne ręce"- powiedział Wałęsa. Dalej powiało zgrozą, bo były prezydent stwierdził, że prędzej czy później można spodziewać się "wielkiej konfrontacji".

"Musimy wybierać tak mądrze, jak kiedyś: wybierać czas i miejsce"- podkreślił. Lech Wałęsa z charakterystyczną dla siebie skromnością stwierdził, że wciąż jest "na czuwaniu". Zaapelował do zwolenników opozycji, aby też czuwali, bo zapewne jeszcze raz będzie musiał "dać polecenie: dość mamy tego wszystkiego".

"Ja lubię zwyciężać i nie będę narażał narodu ani kogokolwiek na straty, ale nie pozwolę, by niszczono polski dorobek, a więc czuwam i w odpowiednim momencie zrobię to, co należy zrobić”-zapowiadał laureat pokojowej Nagrody Nobla. Jak podkreślił Lech Wałęsa, trzeba wymyślić "metody i środki", które byłyby bezpieczne, "nikomu nie zaszkodziły", żeby "finezyjnie, jak w tamtym czasie" odzyskać Polskę.

"I to jest możliwe, ale to musi być odpowiedni czas. Dzisiaj koszty byłyby za duże, bo ci nieodpowiedzialni ludzie będą strzelać. Ja wiem o tym. Ja ich znam”- straszył były prezydent. Dopytywany przez dziennikarzy, czy Grudzień'70 może powtórzyć się współcześnie, Wałęsa stwiedził, że PiS może "doprowadzić do wojny domowej".

Panie Prezydencie, czy szczując i zionąc nienawiścią wyjmie Pan przynajmniej Matkę Boską z klapy marynarki?

yenn/PAP, Fronda.pl